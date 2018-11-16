Полузащитник сборной России Зобнин не сыграет со Швецией

Москва, , 14:44 — REGNUM Полузащитник сборной России Роман Зобнин пропустит матч группового этапа Лиги наций против команды Швеции. Об этом 16 ноября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что перед контрольным матчем с Германией Зобнин не тренировался в общей группе. У него возникли проблемы с мышцами бедра, поэтому он не играл в матче 14-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:2).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России потерпела поражение от сборной Германии в контрольном матче со счётом 0:3.

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