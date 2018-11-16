Семак рассчитывает на возвращение Кокорина после зимнего перерыва

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что нападающий Александр Кокорин вернётся в команду после зимнего перерыва. Об этом сообщает «Р-спорт».

"Ждем зимнюю паузу, подготовительный период, чтобы Саша смог вернуться, смог тренироваться с нами», — сказал Семак.

Напомним, Кокорин и Мамаев проходят фигурантами по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве. Оба заключены под стражу на два месяца — до 8 декабря.

Футболисты избили водителя одной из ведущих Первого канала, а после этого — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

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