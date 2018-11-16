Защитник «Зенита» Смольников не сыграет с «Шальке»

Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников не сыграет в товарищеском матче с немецким «Шальке». Об этом заявил главный тренер клуба Сергей Семак, 16 ноября сообщает «Р-спорт».

По словам Семака, Смольников пока ещё не тренируется в общей группе, а матч с «Шальке» является возможностью проверить игроков на разных позициях.

Отметим, что Смольников не выходил на поле с 21 октября из-за травмы бедра.

Контрольная игра между «Зенита» и «Шальке» состоится в Санкт-Петербурге 18 ноября.