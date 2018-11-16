В школах Дагестана в 2018 году установлено более 150 воркаут-площадок

Махачкала, , 13:34 — REGNUM Более 150 спортивных воркаут-площадок установлено в 2018 году в школах Дагестана. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Развитие образования», сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе минобрнауки республики.

Изначально в течение года планировалось установить 115 площадок для воркаута и отремонтировать 17 школьных спортзалов. Однако в результате проведения электронных торгов ведомству удалось сэкономить около 13 млн рублей.

На эти деньги были установлены дополнительные 40 сооружений в сельских школах и обновлены еще два спортивных зала. В общей сложности проект охватил 174 общеобразовательных учреждения.

Реализация программы будет продолжена. Отмечается, что на 2019 год запланирована установка ещё 120 воркаут-площадок и проведение капитального ремонта 10 школьных спортивных залов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о реализации в Дагестане проекта «100 школ». До конца 2018 года в республике планируют отремонтировать 117 общеобразовательных учреждений в 43 городах и селах.

Проект реализуется как за счёт субсидий из регионального бюджета в объёме 200 млн рублей, так и на средства меценатов. Их доля от общего бюджета проекта составляет 15%. Участие меценатов выражается как в финансовом отношении, так и в поставке стройматериалов.