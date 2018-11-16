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Кучеров признан второй звездой матча с «Питтсбургом»

Спорт

Кучеров оформил ассистентский хет-трик, отдав три результативные передачи

Тампа, США, 16 ноября 2018, 13:02 — REGNUM  Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой матча против «Питтсбурга». Об этом сообщается на сайте лиги.

Кучеров оформил ассистентский хет-трик, отдав три результативные передачи, после которых забивал Брейден Пойнт, признанный первой звездой матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:3.

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