Пятница, 16 Ноября 2018 года
13:59:24 МСК

Руни заявил, что сборная Англии должна выиграть трофей

Спорт

По словам Руни, команду ждёт яркое будущее

Лондон, 16 ноября 2018, 12:50 — REGNUM  Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что сборная Англии должна выиграть трофей. Об этом сообщает Goal.com.

По словам Руни, в сборной Англии сейчас собралась замечательная команда, которую ждёт очень яркое будущее.

«Скоро они будут близки к тому, чтобы стать следующей командой, которая привезёт трофей в Англию», — сказал Руни.

Напомним, Уэйн Руни провёл свой прощальный матч за сборную Англии, в котором она сыграла со сборной США (3:0). Руни вышел на поле на 58-й минуте матча.

Читайте также: Сборная Англии одержала победу над США в последнем матче Руни

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить