Лондон, , 12:50 — REGNUM Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что сборная Англии должна выиграть трофей. Об этом сообщает Goal.com.

По словам Руни, в сборной Англии сейчас собралась замечательная команда, которую ждёт очень яркое будущее.

«Скоро они будут близки к тому, чтобы стать следующей командой, которая привезёт трофей в Англию», — сказал Руни.

Напомним, Уэйн Руни провёл свой прощальный матч за сборную Англии, в котором она сыграла со сборной США (3:0). Руни вышел на поле на 58-й минуте матча.

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