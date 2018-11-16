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Параолимпийский комитет России выплатил половину долгов МПК

Спорт

ПКР должен был компенсировать МПК €257,5 тысяч за восстановление членство российского параолимпийского движения

Бонн, Германия, 16 ноября 2018, 11:49 — REGNUM  Компенсировано более половины суммы, которую Параолимпийский комитет России (ПКР) должен был выплатить за восстановление членства в Международном параолимпийском комитете (МПК). Об этом сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.

«Точной суммы я назвать не могу, но это больше 50%. Как только будет произведена выплата, мы созовем заседание независимой рабочей группы», — цитирует его слова ТАСС.

Отмечается, что ПКР должен был компенсировать МПК €257,5 тысяч за восстановление членство российского параолимпийского движения.

Напомним, в августе 2016 года членство ПКР в МПК было приостановлено, это не позволило российским параолимпийцам выступить на Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане российская параолимпийская сборная выступала в нейтральном статусе.

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