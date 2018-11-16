РФС: большое количество новичков в сборной России — не проблема

Москва, , 10:39 — REGNUM Наличие большого количества новичков в сборной России по футболу само по себе не является проблемой, заявил технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков в интервью телеканалу «360».

По словам Лексакова, на результат встречи самое серьезное влияние оказывает уровень мастерства подготовленности футболиста, а также его соответствие взглядам тренера на ту или иную тактическую модель.

Он обратил внимание, что хоккейные звезду уровня Александра Овечкина или Евгения Малкина перед выступлением на крупных международных соревнованиях практически не сыгрываются, и это не мешает им одерживать победы.

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