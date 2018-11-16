Мейвезер подтвердил проведение боя с японским бойцом Насукавой

Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвезер согласился провести с бойцом смешанных единоборств Тенсином Насукавой. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что это будет не официальный бой, а выставочный поединок. Кроме того, он пройдёт по правилам бокса в трёх раундах.

«Это не будет официальный бой — что-то вроде выставочного поединка. Но это будет самый кассовый выставочный бой за всю историю», — заявил Мейвезер.

Напомним, ранее предполагалось, что бой Мейвезера с Насукавой пройдёт по правилам смешанных единоборств, однако позже эта информация была опровергнута.

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