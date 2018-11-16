Форвард Кармело Энтони покинет «Хьюстон Рокетс»

Хьюстон, США, , 10:23 — REGNUM Форвард Кармело Энтони покинет клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По словам главного тренера «Хьюстона» Майка Д’Антони, в команде для Энтони не нашлось органичного места. По его мнению, новичок команды Гэри Кларк смотрится лучше, чем 34-летний ветеран.

Отмечается, что «Рокетс» не могут обменять Энтони до 15 декабря. Сейчас представители клуба ищут для него другую команду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кармело Энтони стал игроком «Хьюстона» в августе этого года. Он успел сыграть в 10 матчах текущего сезона НБА.

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