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Форвард Кармело Энтони покинет «Хьюстон Рокетс»

Спорт

Представители клуба ищут для него другую команду

Форвард Кармело Энтони покинет «Хьюстон Рокетс»
Keith Allison
Кармело Энтони

Хьюстон, США, 16 ноября 2018, 10:23 — REGNUM  Форвард Кармело Энтони покинет клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По словам главного тренера «Хьюстона» Майка Д’Антони, в команде для Энтони не нашлось органичного места. По его мнению, новичок команды Гэри Кларк смотрится лучше, чем 34-летний ветеран.

Отмечается, что «Рокетс» не могут обменять Энтони до 15 декабря. Сейчас представители клуба ищут для него другую команду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кармело Энтони стал игроком «Хьюстона» в августе этого года. Он успел сыграть в 10 матчах текущего сезона НБА.

Читайте ранее в этом сюжете: Форвард Кармело Энтони подписал контракт с «Хьюстон Рокетс»

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