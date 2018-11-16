Россия впервые после СССР примет чемпионат мира по волейболу

Москва, , 09:55 — REGNUM Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Российская заявка получила наибольшее количество голосов делегатов мирового волейбольного конгресса, на котором проходили выборы волейбольной столицы 2022 года.

«Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность», — заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Добавим, что Россия ещё ни разу не проводила мужской чемпионат мира по волейболу. В СССР мировое первенство проходило дважды — в 1952 и 1962 годах.

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