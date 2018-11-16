Ярославскому волейбольному клубу на тридцатилетие подарили автобус

Ярославль, , 09:24 — REGNUM 15 ноября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с юбилеем волейбольный клуб «Ярославич» (ранее — «Нефтяник»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

На юбилей клуб получил новый автобус для команды. Ключи от него Дмитрий Миронов вручил президенту волейбольного клуба, главному тренеру национальной сборной России Сергею Шляпникову.

Важно, чтобы игроков, выступающих в сильнейшем дивизионе российского волейбола, ничто не отвлекало от подготовки к соревнованиям. Поэтому было решено к юбилею команды, которой мы очень гордимся, сделать подарок клубу. Сегодня мы передаем вам автобус, который отвечает всем современным требованиям. Команда сможет с комфортом путешествовать на любые расстояния. Теперь привозить в Ярославскую область победы станет еще проще, — отметил Дмитрий Миронов.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства области Максим Авдеев, генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, вице-президент группы компаний «Ташир» Симон Овеян, генеральный менеджер клуба «Ярославич» Олег Устинов.

Автобус на 49 посадочных мест приобретен на внебюджетные средства. «Ярославич» выступает в Российской волейбольной суперлиге.