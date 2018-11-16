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«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 107:86

Хьюстон, США, 16 ноября 2018, 08:47 — REGNUM  «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 107:86.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 27 очков.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал форвард Кевин Дюрант, который набрал 20 очков.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 107:86 (25:19, 22:22, 29:22, 31:23).

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