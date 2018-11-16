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Федерер обыграл Андерсона и вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3

Федерер обыграл Андерсона и вышел в полуфинал итогового турнира ATP
Basheer Tome
Теннисный матч

Лондон, 16 ноября 2018, 08:37 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем ЮАР Кевином Андерсоном в матче итогового турнира ATP. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Федерер три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк.

По итогам группового этапа Федерер и Андерсон вышли в полуфинал итогового турнира ATP.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерер одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом со счётом 6:2, 6:3.

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