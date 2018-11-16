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В Барнауле будет создан шахматный клуб

Спорт

Открытие клуба состоится в декабре текущего года

В Барнауле будет создан шахматный клуб
Оноре Домье. Шахматисты. 1867

Барнаул, 16 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Федерация шахмат Алтайского края договорились о создании в Барнауле шахматного клуба, сообщает 16 ноября пресс-служба вуза.

Создание клуба станет частью программы развития шахмат на территории Алтайского края, он разместится на базе университета. В рамках договора о сотрудничестве АлтГТУ планирует организовать для студентов постоянно действующую шахматную секцию, обеспечить участие студентов в различных шахматных турнирах: командных и личных, регионального и окружного, всероссийского и международного уровней. Также запланировано активное участие в ежегодном проведении Дня шахмат Алтайского края.

В свою очередь Федерация шахмат Алтайского края обязуется оказывать содействие в организации на территории Алтайского края международных студенческих встреч и отборочных турниров среди студентов, осуществлять профориентационную деятельность на территории региона по привлечению в университет талантливых школьников — шахматистов.

Открытие шахматного клуба Алтайского государственного технического университета им.И.И. Ползунова запланировано на декабрь.

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