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Сборная Англии одержала победу над США в последнем матче Руни

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Сборная Англии одержала победу над США в последнем матче Руни
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Гол

Лондон, 16 ноября 2018, 08:00 — REGNUM  Сборная Англии одержала победу над сборной США в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной Англии отличились Джесси Лингард, Трент Александер-Арнольд и Каллум Уилсон.

Отметим, что свой последний матч провёл нападающий английской сборной Уэйн Руни, который появился на поле на 58-й минуте матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уэйн Руни, выступающий в составе американского клуба «Ди-Си Юнайтед», заявил, что намерен завершить карьеру в США.

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