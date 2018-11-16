Российская «молодежка» выиграла хоккейную Суперсерию-2018

Москва, , 07:15 — REGNUM В заключительном матче Суперсерии-2018 в Канаде молодежная сборная России по хоккею одержала волевую победу над сборной лиги Квебека. Об этом сообщает 16 ноября официальный Twitter Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) России.

Матч закончился в овертайме точным броском защитника Савелия Ольшанского. Окончательный счет встречи — 3:2 в пользу российских хоккеистов.

https://twitter.com/MHL_rus/status/1063262463800545280

Следует отметить, что перед этим российская «молодежка» заставила понервничать своих болельщиков — сравнять счет нашим хоккеистам удалось лишь за 13 секунд до завершения основного времени матча, сделал это нападающий Дмитрий Завгородний.

Добавим, Суперсерия-2018 завершилась победой молодежной сборной России по матчам с общим счетом 4:2.