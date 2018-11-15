Футболист Месут Озил отказался от 60-миллионного предложения

Лондон, , 15:33 — REGNUM Немецкий футболист Месут Озил отказался от невероятного предложения сменить футбольный клуб и получать €60 млн в год, пишет издание Bild 15 ноября.

Советник Озила Эркут Зёгут рассказал, что из Азии поступило «сумасшедшее предложение». Однако футболист решил продолжить выступления в своем любимом английском футбольном клубе «Арсенал».

"Деньги никогда не были важным фактором для Месута. Он принял решение своим сердцем», — сказал Зёгут.

Перейдя в неуказанный азиатский клуб, Озил мог бы получать €1,15 млн в неделю, за год — €60 млн.

Бывший игрок сборной Германии Месут Озил на данный момент является самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Арсенала». 30-летний спортсмен получает €400 тыс. евро в неделю, почти €21 млн в год.

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