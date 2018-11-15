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Малышко победил в первом контрольном спринте перед стартом сезона

Спорт

Второй контрольный спринт пройдёт 17 ноября

Малышко победил в первом контрольном спринте перед стартом сезона
Peter Porai-Koshits
Дмитрий Малышко

Москва, 15 ноября 2018, 14:59 — REGNUM  На сборе российской команды по биатлону прошёл первый контрольный спринт. Победу в нём одержал Дмитрий Малышко.

Малышко не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и пришёл к финишу с результатом 30.08,7.

Второе место занял Евгений Гараничев, также отстрелявший без промахов и отставший от Малышко на 7,5 секунд. Замкнул тройку Александр Логинов, допустивший один промах и отставший на 11,8 секунд.

Добавим, второй контрольный спринт пройдёт 17 ноября. По итогам этих гонок будут сформированы команды, которые будут участвовать на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

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Биатлон
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