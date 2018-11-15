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Тренировку японского фигуриста Ханю в Москве посетили 2 тыс. человек

Спорт

Московский этап Гран-при по фигурному катанию стартует 16 ноября

Тренировку японского фигуриста Ханю в Москве посетили 2 тыс. человек
Иллюстрация: Jiel.b.free.fr
Юдзуру Ханю

Москва, 15 ноября 2018, 14:52 — REGNUM  В Москве на тренировку с участием двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю пришли около двух тысяч человек. Об этом 15 ноября сообщает «Р-спорт».

Ханю вышел на лёд во второй группе. Зрители, большинство из которых составили японские болельщики, встретили появление и каждый его прыжок овациями.

Отметим, что московский этап Гран-при по фигурному катанию стартует 16 ноября на льду дворца «Мегаспорт».

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Фигурное катание
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