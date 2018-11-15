Лукаку пропустит матч Бельгии и Исландии из-за травмы

Брюссель, , 14:37 — REGNUM Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч группового этапа Лиги наций против Исландии. Об этом сообщается на странице бельгийской команды в Twitter.

Отмечается, что Лукаку получил травму, у него диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра. Ранее форвард провёл в Лиге наций два матча и забил четыре гола.

Напомним, матч между Бельгией и Исландией пройдёт 15 ноября на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе.

На сегодняшний день в группе лидируют Бельгия и Швейцария, набравшие по шесть очков. Исландия очков не набрала.

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