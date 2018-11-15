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Сборная России проведёт контрольный матч против Германии

Спорт

Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге

Сборная России проведёт контрольный матч против Германии
Кирилл Венедиктов
Сборная России по футболу 2018

Лейпциг, Германия, 15 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  Сборная России по футболу проведёт контрольный матч против команды Германии. Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге.

В составе российской команды не смогут сыграть сразу несколько футболистов основного состава — защитник Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитник Денис Черышев («Валенсия»), и Александр Головин («Монако»), а также нападающий Артём Дзюба («Зенит»). Все они получили травмы.

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Место в воротах займёт голкипер «Зенита» Андрей Лунёв. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной.

Отметим, что этот матч станет шестым в противостоянии команд. На данный момент в пяти матчах четырежды побеждали немцы, и один матч завершился вничью.

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