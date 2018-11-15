Защитник «Манчестер Сити» Менди перенёс операцию на колене

Манчестер, Великобритания, , 13:44 — REGNUM Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди перенёс операцию на колене. Об этом он написал на своей станице в Twitter.

По словам футболиста, операция прошла успешно. Но при этом вернуться на поле он сможет только в следующем году.

Отметим, что большую часть прошлого сезона Менди также пропустил, повредив крестообразные связки правого колена.

Напомним, Менди выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах Английской Премьер-лиги и отдал пять результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на неделю отстранил Менди от занятий с командой из-за того, что тот посетил боксёрский поединок.

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