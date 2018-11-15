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Защитник «Манчестер Сити» Менди перенёс операцию на колене

Спорт

Менди пропустит большую часть сезона

Защитник «Манчестер Сити» Менди перенёс операцию на колене
Steindy
Бенжамен Менди (в синей форме)

Манчестер, Великобритания, 15 ноября 2018, 13:44 — REGNUM  Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди перенёс операцию на колене. Об этом он написал на своей станице в Twitter.

По словам футболиста, операция прошла успешно. Но при этом вернуться на поле он сможет только в следующем году.

Отметим, что большую часть прошлого сезона Менди также пропустил, повредив крестообразные связки правого колена.

Напомним, Менди выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах Английской Премьер-лиги и отдал пять результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на неделю отстранил Менди от занятий с командой из-за того, что тот посетил боксёрский поединок.

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