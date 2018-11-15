WADA: антидопинговое агентство Нигерии не соответствует кодексу

Оттава, , 13:30 — REGNUM Антидопинговое агентство Нигерии (NADO) признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает 15 ноября пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Председатель независимой комиссии WADA по соответствию Джонатан Тэйлор информировал о несоответствии NADO требованиям кодекса, говорится в сообщении пресс-службы в Twitter. Также в организации уведомили, что соответствующее решение комиссии было поддержано исполнительным комитетом WADA.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 ноября, президент WADA Крейг Риди заявил, что делегация агентства посетит московскую антидопинговую лабораторию через две недели.

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