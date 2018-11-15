Братья Березуцкие присоединятся к Слуцкому в «Витессе»

Арнем, Нидерланды, , 13:20 — REGNUM Бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб голландского клуба «Витесс». Об этом 15 ноября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что эту информацию подтвердил технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум. Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января на сборе в Португалии.

Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий, который возглавляет команду с лета 2018 года. Ранее он был наставником ЦСКА.

В текущем сезоне «Витесс» под руководством Слуцкого идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Голландии. Команда набрала 18 очков.

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