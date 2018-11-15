WADA даст оценку выполнения РФ условий восстановления РУСАДА

Баку, , 12:44 — REGNUM В середине января 2019 года специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) оценят насколько российская сторона выполнила условия восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это будет сделано на заседании исполкома организации, которое состоится с 14 по 15 января. Об этом на совете учредителей WADA заявил глава комитета Джонатан Тэйлор.

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«В январе мы проанализируем выполнение требований и после представим рекомендацию исполкому WADA», — приводит ТАСС слова Тэйлора.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября исполком WADA восстановил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). При этом были озвучены два обязательных условия, невыполнение которых может грозить РУСАДА лишением статуса, а российским спортсмена — права выступать на международных соревнованиях.

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Так, уже до конца 2018 года экспертам WADA российская сторона должна предоставить доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, а до 30 июня 2019 года — передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Посетить московскую лабораторию делегация WADA намерена 28 ноября.

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