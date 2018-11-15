Боец ММА Аскем снялся с боя против Шлеменко

Москва, , 12:43 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) Скотт Аскем из Великобритании снялся с боя против российского спортсмена Александра Шлеменко из-за травмы, заявил промоутер турниров Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко.

«У Аскема травма, которую он получил во время тренировок», — цитирует РИА Новости Клименко.

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По его словам, в настоящее время RCC подбирает достойного соперника для Шлеменко, имя которого будет известно в ближайшее время.

Напомним, бой между спортсменами должен был состояться 15 декабря в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава UFC Дэна Уайт заявил, что боя между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером по правилам бокса не будет.

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