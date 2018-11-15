Четверг, 15 Ноября 2018 года
12:59:25 МСК

Кёрлингистки из Южной Кореи пожаловались на своих наставников

Спорт

Спортсменки обвинили тренерский штаб в невыплате призовых за участие в коммерческих соревнованиях

Сеул, 15 ноября 2018, 11:57 — REGNUM  Южнокорейские кёрлингистки, завоевавшие «серебро» зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, отказались готовиться к Играм 2022 года под руководством действующего тренерского штаба. Об этом пишет The Korea Herald.

В опубликованном письме спортсменок указано, что сегодняшняя наставница сборной Южной Кореи по кёрлингу Ким Мин Чжун не участвовала в тренировочном процессе, а ее отец Ким Гён Ду, возглавляющий южнокорейскую федерацию кёрлинга, покрывал действия дочери. Кёрлингистки также обвинили тренерский штаб в невыплате призовых за участие в коммерческих соревнованиях.

Представители южнокорейского министерства культуры, спорта и туризма объявили, что все обвинения будут тщательно изучены. Также в расследовании примет участие и Олимпийский комитет Южной Кореи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кёрлинг
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить