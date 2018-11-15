Кёрлингистки из Южной Кореи пожаловались на своих наставников

Сеул, , 11:57 — REGNUM Южнокорейские кёрлингистки, завоевавшие «серебро» зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, отказались готовиться к Играм 2022 года под руководством действующего тренерского штаба. Об этом пишет The Korea Herald.

В опубликованном письме спортсменок указано, что сегодняшняя наставница сборной Южной Кореи по кёрлингу Ким Мин Чжун не участвовала в тренировочном процессе, а ее отец Ким Гён Ду, возглавляющий южнокорейскую федерацию кёрлинга, покрывал действия дочери. Кёрлингистки также обвинили тренерский штаб в невыплате призовых за участие в коммерческих соревнованиях.

Представители южнокорейского министерства культуры, спорта и туризма объявили, что все обвинения будут тщательно изучены. Также в расследовании примет участие и Олимпийский комитет Южной Кореи.