Рибери извинился перед журналистом за своё поведение

Мюнхен, Германия, , 11:56 — REGNUM Полузащитник «Баварии» Франк Рибери принёс извинения французскому журналисту Патрику Гийю за инцидент, произошедший после матча с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Гийю прибыл в офис «Баварии», и Рибери извинился перед ним за своё поведение. После этого журналист заявил, что не намерен обращаться в суд.

Напомним, после окончания матча 11-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Рибери ударил Гийю за то, что тот высказал критику в адрес футболиста, обвинив его в двух пропущенных голах.

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