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Названа дата посещения WADA московской андидопинговой лаборатории

Спорт

Это было одним из критических требований для восстановления статуса РУСАДА

Баку, 15 ноября 2018, 11:41 — REGNUM  Делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетит московскую антидопинговую лабораторию через две недели. Об этом сегодня, 15 ноября, на заседании совета учредителей WADA в Баку заявил президент организации Крейг Риди.

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«28 ноября Московскую лабораторию посетит делегация WADA. Надеемся, что ситуация изменится», — приводит Интерфакс слова Риди.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу. Однако был предъявлен ряд требований: до конца 2018 года экспертам WADA должен быть предоставлен доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. Также российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Сделать это необходимо до 30 июня 2019 года.

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Если эти два условия не будут выполнены, РУСАДА может снова лишиться своего статуса, а российские спортсмены — остаться без права выступать на международных соревнованиях.

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