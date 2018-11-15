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«Арсенал» может купить Дембеле у «Барселоны»

Спорт

В лондонском клубе следят за ситуацией с Дембеле

Лондон, 15 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  Лондонский «Арсенал» может купить у «Барселоны» полузащитника Усмана Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что в лондонском клубе следят за ситуацией с Дембеле, у которого в «Барселоне» возникли проблемы с дисциплиной. Французский хавбек входит в список трансферных целей «Арсенала».

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» выразило недовольство агенту французского игрока, поскольку тот пропускает тренировки и почти ни с кем не общается из-за незнания испанского языка.

В текущем сезоне Дембеле сыграл в чемпионате Испании 11 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

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