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«Арсенал» заинтересовался полузащитником ЦСКА Ахметовым

Спорт

Представители лондонского клуба присутствовали на двух матчах «армейцев»

Москва, 15 ноября 2018, 11:12 — REGNUM  Лондонский «Арсенал» заинтересовался полузащитником московского ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что представители лондонского клуба присутствовали на матчах «армейцев» с «Ромой» (1:2) в Лиге чемпионов и «Зенитом» (2:0) в чемпионате России. В обеих встречах Ахметов отметился голевыми передачами.

Отметим, 20-летний полузащитник перешёл в ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Ахметов попал в сферу интересов «Ромы».

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