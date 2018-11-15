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Карпин рассказал, почему отказался возглавить «Спартак»

Спорт

«Неправильно на полпути бросать начатое», — сказал Карпин

Ростов-на-Дону, 15 ноября 2018, 10:20 — REGNUM  Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему отказался возглавить «Спартак» после отставки Массимо Карреры. Об этом 15 ноября сообщает «Чемпионат».

По словам Карпина, было бы неправильным покидать «Ростов», в котором ему оказали доверие руководство клуба и болельщики.

«Неправильно на полпути бросать начатое», — сказал Карпин.

Напомним, Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года. С 2009 по 2014 год он возглавлял московский «Спартак», вместе с которым дважды становился серебряным призёром чемпионата России.

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