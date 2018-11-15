Новосибирск может стать столицей Международных парадельфийских игр — мэр

Новосибирск, , 10:08 — REGNUM Новосибирск в 2019 году может стать столицей III Международных парадельфийских игр. С таким предложением выступил мэр города Анатолий Локоть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Новосибирск готов организовать такое масштабное мероприятие, для этого у нас есть все условия. В Новосибирске много талантливых ребят, которые смогут успешно представить наш город на играх», — сказал Локоть.

Отметим, что в Новосибирском филиале Академии популярной музыки Игоря Крутого ведётся обучение детей и подростков современному эстрадному вокалу. Также здесь планируют развивать социальное направление — обучение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Так, 12-летний мальчик из Каргата, музыкант и автор собственных песен Вячеслав Проскурин уже стал победителем Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Новосибирск примет Молодёжный чемпионат мира по хоккею. В настоящее время со стороны властей, как городских так и областных, ведётся активная подготовка к мероприятию.

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