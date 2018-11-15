«Нужно всегда показывать свой максимум» — «Ростов-Дон» разгромил «Луч-РГСУ»

Ростов-на-Дону, , 09:26 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал очередную победу в матче чемпионата России. На этот раз на ростовской площадке был разгромлен московский «Луч-РГСУ». Итоговый счёт на табло — 9:13, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донских гандболисток.

Уточняется, что 80% сейвов записала на свой счёт вратарь ростовчанок Галина Мехдиева, лучшим бомбардиром встречи стала Анна Сень, забившая семь мячей в ворота соперниц.

«Не важно, в каком турнире мы играем. Нужно всегда побеждать, показывать свой максимум. Это хорошая подготовка для дальнейших матчей. Что касается нашей защиты, то мы хорошо работаем в последние месяцы и прибавляем в этом компоненте. Я доволен своей командой», — прокомментировал главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин.

Следующую игру ростовские гандболистки проведут уже 17 ноября. На домашней арене они примут соперниц из французского «Бреста». Это будет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.