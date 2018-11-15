«Колорадо» обыграл «Бостон» благодаря 20 сейвам Варламова

Денвер, США, , 09:13 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Натан Маккиннон, Тайсон Джост и Александр Керфут.

В составе «Бостона» дубль оформил форвард Джейк Дебраск, ещё одну шайбу забросил Давид Пастрняк.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 21 очко в 18 матчах. «Бостон» идёт на седьмом месте, в активе команды 22 очка в 18 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0).

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