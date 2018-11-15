Четверг, 15 Ноября 2018 года
09:48:28 МСК

Ростовское правительство продаёт пакет акций футбольного клуба «Ростов»

Спорт

Власти планируют найти покупателя для 43,2%  акций

Ростов-на-Дону, 15 ноября 2018, 09:10 — REGNUM  Правительство Ростовской области планирует продать 43,2% акций футбольного клуба «Ростов». Если сделка состоится, то в частную собственность перейдет 104,2 тыс. акций. Вместе с тем контрольный пакет акций останется в государственной собственности Донского региона.

Стартовая цена лота — 22,4 млн рублей. Торги назначены на 14 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что решение о продаже части акций футбольного клуба «Ростов» было принято в конце сентября текущего года на внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области. В настоящее время 94,2% акций находятся в собственности регионального правительства. По мнению чиновников, приватизация клуба позволит привлечь инвесторов к команде.

1,5 года назад вопрос продажи футбольного клуба «Ростов» уже поднимался, но покупателей не нашлось.

Читайте ранее в этом сюжете: От борьбы за землю до дерева-убийцы: неделя в Ростовской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить