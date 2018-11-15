Ростовское правительство продаёт пакет акций футбольного клуба «Ростов»

Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM Правительство Ростовской области планирует продать 43,2% акций футбольного клуба «Ростов». Если сделка состоится, то в частную собственность перейдет 104,2 тыс. акций. Вместе с тем контрольный пакет акций останется в государственной собственности Донского региона.

Стартовая цена лота — 22,4 млн рублей. Торги назначены на 14 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что решение о продаже части акций футбольного клуба «Ростов» было принято в конце сентября текущего года на внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области. В настоящее время 94,2% акций находятся в собственности регионального правительства. По мнению чиновников, приватизация клуба позволит привлечь инвесторов к команде.

1,5 года назад вопрос продажи футбольного клуба «Ростов» уже поднимался, но покупателей не нашлось.

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