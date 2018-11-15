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Трипл-дабл Эмбиида не спас «Филадельфию» в матче с «Орландо»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 111:106

Орландо, США, 15 ноября 2018, 08:12 — REGNUM  «Орландо Мэджик» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:106.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который набрал 30 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал защитник Джей Джей Редик, который набрал 22 очка. Кроме того, центровой Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл из 19 очков, 13 подборов и 10 результативных передач.

«Орландо Мэджик» (Орландо) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19).

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