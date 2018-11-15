Артём Дзюба тренируется индивидуально перед матчем со Швецией

Москва, , 08:05 — REGNUM Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба тренируется по индивидуальной программе перед матчем Лиги наций со Швецией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что нападающий восстанавливается после травмы и работает в тренажёрном зале под присмотром тренера по реабилитации.

Напомним, Дзюба был вызван в сборную на ноябрьские матчи, однако остался в Москве и не поехал на матч с Германией из-за травмы. Он усугубил проблемы с коленным суставом в матче между «Зенитом» и ЦСКА.

Сборная России проведёт два матча. 15 ноября команда сыграет товарищеский матч с Германией, а 20 ноября встретится со Швецией в рамках Лиги наций.

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