Чилич обыграл Иснера в матче итогового турнира ATP

Лондон, , 07:44 — REGNUM Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче итогового турнира ATP. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 14 минут, завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Чилич шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, шесть ошибок на подаче и один реализованный брейк.

В третьем матче группового этапа Чилич встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом со счётом 6:2, 6:3.

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