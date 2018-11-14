Борцы из восьми стран приедут в Дагестан на межконтинентальный кубок

Махачкала, , 17:22 — REGNUM В дагестанском Хасавюрте 16−18 ноября пройдёт межконтинентальный кубок по вольной борьбе. В турнире примут участие около 150 атлетов из восьми стран, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства спорта республики.

Ежегодный турнир пройдет в юбилейный 10-й раз. Спортсмены из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Болгарии и Македонии разыграют между собой 10 комплектов медалей.

Напомним, весной 2018 года Дагестан принял у себя один из самых крупных в мире международных турниров по спортивной борьбе — чемпионат Европы. В главных соревнованиях континента приняли участие представители 32 стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в дагестанском Каспийске состоится чемпионат мира по боевому самбо. В республику побороться за медали приедут спортсмены из 30 стран, также ожидается визит почетных гостей: чемпиона Абсолютной бойцовской организации (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Приглашение также получил недавний оппонент Нурмагомедова-младшего Конор Макгрегор. Однако приедет ирландец в Дагестан или нет — вопрос открытый.