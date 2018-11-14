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Овечкин рассказал о своём месте в истории «Вашингтона»

Спорт

Овечкин заявил, что вошёл в историю клуба

Овечкин рассказал о своём месте в истории «Вашингтона»
Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com
Александр Овечкин забивает гол

Вашингтон, 14 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что вошёл в историю клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Никто ещё не проводил 1000 матчей за эту организацию. Поэтому я уже навсегда вписан в историю «Вашингтона», — сказал Овечкин.

Напомним, Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. На сегодняшний день на его счету 1020 матчей и 619 голов в регулярном чемпионате НХЛ.

В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталз» впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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