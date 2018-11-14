Среда, 14 Ноября 2018 года
13:46:24 МСК

Клаудио Раньери стал главным тренером «Фулхэма»

Спорт

Раньери сменил прежнего наставника команды Славишу Йокановича

Клаудио Раньери стал главным тренером «Фулхэма»
Nazionale Calcio
Клаудио Раньери

Лондон, 14 ноября 2018, 13:35 — REGNUM  Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери возглавил «Фулхэм». Об этом 14 ноября сообщается на сайте клуба.

На посту главного тренера команды Раньери сменил прежнего наставника Славишу Йокановича, который был отправлен в отставку. На сегодняшний день «Фулхэм» набрал пять очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, с 2015 по 2017 год Раньери был главным тренером «Лестера». Под его руководством команда стала чемпионом Англии в сезоне 2015/16.

Также он тренировал такие клубы, как «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Рома», «Интер» и «Монако». Последним его местом работы был французский «Нант».

Читайте также: Клаудио Раньери покинул пост главного тренера «Нанта»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить