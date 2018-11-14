Клаудио Раньери стал главным тренером «Фулхэма»

Лондон, , 13:35 — REGNUM Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери возглавил «Фулхэм». Об этом 14 ноября сообщается на сайте клуба.

На посту главного тренера команды Раньери сменил прежнего наставника Славишу Йокановича, который был отправлен в отставку. На сегодняшний день «Фулхэм» набрал пять очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, с 2015 по 2017 год Раньери был главным тренером «Лестера». Под его руководством команда стала чемпионом Англии в сезоне 2015/16.

Также он тренировал такие клубы, как «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Рома», «Интер» и «Монако». Последним его местом работы был французский «Нант».

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