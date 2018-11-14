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Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу в пятом матче серии

Спорт

Российская команда разгромила сборную QMJHL со счётом 5:1

Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу в пятом матче серии
Иллюстрация: Goodfon.ru
Хоккейная шайба

Квебек, Канада, 14 ноября 2018, 13:16 — REGNUM  Молодёжная сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе российской команды шайбы забросили Никита Шашков, Иван Муранов, Дмитрий Завгородний, Кирилл Слепец и Иван Чехович. В составе канадской команды отличился Пьер-Оливье Жозеф.

Отметим, что матчи проходят в рамках серии игр со сборными канадских юниорских лиг. В предыдущем матче сборная России обыграла OHL со счётом 4:0.

Сборная QMJHL — Сборная России — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).

Читайте ранее в этом сюжете: Молодёжная сборная России по хоккею разгромила сборную OHL

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