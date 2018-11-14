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«МЮ» не достиг договорённости по контракту с де Хеа

Спорт

Де Хеа недоволен последними результатами команды

Манчестер, Великобритания, 14 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» не достиг договорённости по контракту с испанским вратарём Давидом де Хеа. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, де Хеа отказывается вести переговоры с клубом, поскольку недоволен последними результатами команды.

Отмечается, что если стороны не договорятся о продлении соглашения, то де Хеа сможет бесплатно покинуть «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. При этом возможен вариант, при котором клуб расстанется с ним раньше, чтобы получить прибыль от его продажи.

Действующий контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа не хочет продлевать контракт с клубом

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