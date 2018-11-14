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Марадона: Солари не задержится на посту главного тренера «Реала»

Спорт

Аналогичного мнения он придерживается и относительно главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони

Марадона: Солари не задержится на посту главного тренера «Реала»
Doha Stadium Plus Qatar
Диего Марадона

Мадрид, 14 ноября 2018, 12:37 — REGNUM  Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона высказался о перспективах главного тренера мадридского «Реала» Сантьяго Солари. Об этом сообщает Marca.

По мнению Марадоны, у Солари есть поддержка президента «Реала», но нет достаточной поддержки в команде, поэтому он, скорее всего, не задержится надолго на этом посту.

Аналогичного мнения Марадона придерживается и относительно главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

«У тренеров есть определённая продолжительность жизни в клубе, и у них она не будет большой», — сказал Марадона.

Напомним, Солари был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Реала» в конце октября после отставки Хулена Лопетеги. 13 ноября клуб утвердил его на этой должности.

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