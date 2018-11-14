Команда Gambit Esports по CS:GO заключила контракт с новым игроком

Лондон, , 11:42 — REGNUM Киберспортивная команда Gambit Esports подписала контракт с 16-летним игроком Сергеем Рыхторовым, известным как Ax1Le. Об этом 13 ноября она сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Отмечается, что ранее Рыхторов играл в командах 5balls и Winstrike Team, в их составе он участвовал в турнирах на WESG 2018 и EPICENTER 2018. Gambit Esports сообщила, что в деле его можно будет увидеть 17 и 18 ноября 2018 года на турнире IEM Katowice Major CIS Closed Qualifier.

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Напомним, Gambit Esports — это российская киберспортивная организация, база которой находится в Великобритании. Она была основана в 2013 году. Она участвует в турнирах Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и FIFA. В январе 2018 года СМИ сообщили, что её приобрела компания МТС.

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