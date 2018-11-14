Евгений Малкин сыграл 800-й матч в НХЛ

Питтсбург, США, , 10:46 — REGNUM Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 800-й матч за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 14 ноября сообщается на сайте лиги.

Отметки в 800 матчей Малкин достиг в игре против «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4). В том матче он провёл на льду 21 минуту 43 секунды и отметился голевой передачей.

Российский форвард дебютировал в НХЛ в сезоне 2006/07. За 13 сезонов он забросил 377 шайб и сделал 574 результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2.

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