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«Лос-Анджелес» потерпел крупное поражение от «Торонто»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:5

«Лос-Анджелес» потерпел крупное поражение от «Торонто»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккейные звезды

Лос-Анджелес, США, 14 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:5.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Назем Кадри, также точными бросками отметились Джон Таварес, Морган Рилли и Андреас Юнссон.

«Лос — Анджелес» смог ответить лишь одной заброшенной шайбой. Отличился Адриан Кемпе.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в 17 матчах. «Торонто» идёт на третьем месте, в активе команды 24 очка в 18 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0).

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