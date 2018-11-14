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«Эдмонтон» разгромил «Монреаль» и прервал серию поражений

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2

Эдмонтон, Канада, 14 ноября 2018, 09:33 — REGNUM  «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Эдмонтон» точными бросками отметились нападающие Мэтт Беннинг, Леон Драйзайтль, Дрейк Каджула, Райан Ньюджент-Хопкинс, Крис Рассел и Дарнелл Нурс.

«Монреаль» ответил двумя заброшенными шайбами. Голы забили нападающие Макс Доми и Эндрю Шоу.

Отметим, что «Эдмонтон» прервал серию из четырёх поражений подряд.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 18 матчах. «Монреаль» идёт на 12-м месте, в активе команды 21 очко в 18 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0).

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